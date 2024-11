Calciomercato Milan, Moncada accelera! Conferme su Belahyane ma c’è un ostacolo da superare: cosa succede

Calciomercato Milan, Moncada accelera per Belahyane del Verona ma c’è un ostacolo da superare: ecco quale. I dettagli

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Reda Belahyane, centrocampista del Verona, è seguito da diversi club italiani e stranieri. In lista c’è anche il Milan: sondaggio confermato. L’entourage del giocatore è a conoscenza dell’interesse rossonero. Il Milan, però, in questo momento può acquistare solo calciatori formati in Italia perché altrimenti non potrebbe iscriverli né in lista Serie A né in Champions. Se, ad esempio, uscisse Luka Jović, si libererebbe un posto per il campionato».