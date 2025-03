Calciomercato Milan, annuncio clamoroso di Bargiggia: «Via Theo, Maignan e Leao, vi spiego perché». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul calciomercato rossonero.

Cosa farebbe con Leao, Maignan e Theo Hernandez in estate?

«Senza pensarci troppo in estate venderei per primo Theo Hernandez, poi Leao e Maignan. Sono calciatori che hanno dato il massimo nella realtà rossonera, incostanti e che costano troppo. In giro per il mondo è pieno di giocatori che possono sostituirli, più giovani e più sostenibili. Non dimentichiamo mai che i club sono sottoposti a rigide regole di controllo dei conti e il Milan deve tenerne conto come tutte le squadre. I tre citati sono giocatori che non rientrano assolutamente in questa logica e che non impattano neanche significativamente sul rendimento della squadra».