Calciomercato Milan, Balzaretti: «Di opportunità ne avrà, siamo curiosi di una cosa»

Calciomercato Milan, Federico Balzaretti a Cronache di Spogliatoio ha parlato degli acquisti dei rossoneri

Federico Balzaretti nel corso del podcast ‘Elastici’, trasmesso su Cronache di Spogliatoio, ha commentato il calciomercato del Milan. Queste le sue parole:

«Ad oggi mi vedo un Milan con Leao, con Pulisic, Joao Felix e l’attaccante. Joao Felix può essere un subentro importante, magari diventa titolare. Cioè, non è sicuramente venuto per fare la comparsa, questo senza dubbio. Però voglio dire, poi bisogna vedere A come sta, e B se riesce a scaricare il suo talento all’interno di un contesto. Però sicuramente di opportunità ne avrà, perché stiamo comunque parlando di un talento forte, importante. Siam tutti curiosi di vederlo»