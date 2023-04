Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: conferme sull’attaccante!

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra confermano l’interesse dei rossoneri per Balogun: concorrenza del Lipsia

Arrivano conferma importanti dall’Inghilterra sul calciomercato Milan. Il Mirror infatti conferma le voci delle ultime ore: i rossoneri sono forti su Balogun, attaccante dell’Arsenal in prestito al Reims che in questa stagione ha già realizzato 19 reti e tre assist in 32 presenze.

Sul classe 2001 sarebbe forte la concorrenza del Lipsia.