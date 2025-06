Calciomercato Milan, Bakoune al Monza: trattativa definita, c’è il dettaglio che non sfugge a Tare

Calciomercato Milan, conferme sull’imminente arrivo di Bakoune al Monza: spunta la percentuale sulla futura rivendita

Il calciomercato Milan giovanile è in fermento, e una delle notizie più rilevanti per i tifosi rossoneri riguarda il futuro di Adam Bakoune, il promettente terzino classe 2006 che ha brillato nelle giovanili del Milan. Dopo anni di crescita e prestazioni di alto livello, Bakoune è pronto a lasciare Milanello per intraprendere una nuova avventura, destinazione Monza, squadra che milita in Serie B. Questa mossa strategica, come riportato da Pietro Mazzara, prevede un rinnovo di contratto con il Milan prima del suo trasferimento a titolo definitivo al club brianzolo.

La decisione di cedere Bakoune non è un addio senza risvolti per il Milan. Al contrario, il club rossonero si è assicurato un diritto significativo: una percentuale sulla futura rivendita del giocatore da parte del Monza. Questa clausola è un chiaro segnale della fiducia che il Milan ripone nel potenziale di crescita di Bakoune, riconoscendone il talento cristallino e la possibilità che in futuro possa raggiungere palcoscenici ancora più importanti. È una mossa intelligente che permette al Milan di monetizzare in caso di esplosione definitiva del calciatore, mantenendo un legame finanziario con il suo percorso.

Bakoune è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti delle ultime tre ottime stagioni della Primavera del Milan. Sotto la guida di Mister Federico Guidi, spesso con la fascia di capitano al braccio, ha dimostrato leadership, abnegazione e qualità tecniche notevoli. Il suo contributo è stato fondamentale nel raggiungimento di traguardi prestigiosi. Nelle ultime stagioni, il Milan Primavera ha partecipato per due volte alle Final Four di Youth League, il torneo giovanile più importante a livello europeo, mostrando il valore della squadra e dei suoi singoli. Inoltre, Bakoune è stato parte integrante della squadra che per due volte ha raggiunto il tabellone dei playoff Scudetto, sfiorando il titolo nazionale. Quest’anno, in particolare, la sua esperienza si è arricchita con una finale di Coppa Italia raggiunta, a testimonianza di una crescita costante e di un impegno senza riserve.

Il suo curriculum giovanile è impressionante: in totale, Bakoune ha collezionato ben 102 presenze con la Primavera, un numero che testimonia la sua centralità nel progetto tecnico e la sua longevità a questi livelli. Nonostante il suo ruolo di terzino, ha anche contribuito con 3 gol, dimostrando capacità offensive e inserimenti efficaci. La stagione attuale ha visto un ulteriore passo avanti per il giovane terzino, con un paio di panchine con la nuova squadra Milan Futuro, segno che il suo talento stava già bussando alle porte del calcio professionistico.

Il trasferimento al Monza in Serie B rappresenta per Bakoune un’opportunità cruciale per affermarsi nel calcio dei grandi. La Serie B è un campionato altamente competitivo e formativo, dove potrà confrontarsi con avversari di spessore e continuare il suo percorso di maturazione. Per il Monza, l’acquisizione di un talento così promettente a titolo definitivo, con la possibilità di una futura rivendita, è un investimento strategico che potrebbe portare grandi benefici sia in termini tecnici che economici. Il futuro di Adam Bakoune è tutto da scrivere, e il passaggio al Monza è il primo, entusiasmante capitolo di una carriera che si preannuncia ricca di successi.