Calciomercato Milan: Bakayoko dice SI ai rossoneri, le ultime

Tiemoué Bakayoko ha detto si al Milan. Ieri in sede rossonera si è verificato un summit tra Maldini e gli agenti del francese, le ultime

L’avventura al Milan di Tiemoué Bakayoko potrebbe avere presto una seconda vita, dopo la buona esperienza nella stagione 2018/2019. L’addio al Chelsea è inevitabile visto che non sarebbe più al centro del progetto e il Diavolo è pronto ad approfittarne.

Ieri i Blues hanno prolungato unilateralmente il contratto del giocatore sino al 2023, motivo per cui il club di Via Aldo Rossi, ora, potrebbe chiedere l’ex Napoli in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il Milan spera di chiudere Bakayoko nei prossimi giorni per mettere a disposizione di Stefano Pioli un centrocampista che conosce molto bene la Serie A e alcuni compagni a Milanello.