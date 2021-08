Sky – Calciomercato Milan, tra Adli e Bakayoko: il punto sul centrocampo

Dopo aver chiuso per Alessandro Florenzi, il Milan guarda al calciomercato per rinforzare il reparto di centrocampo

Sky Sport riporta le ultime novità sul calciomercato del Milan. Le parole dell’esperto di mercato Marco Demicheli sul centrocampista.

«Il Milan vuole prendere almeno un nuovo centrocampista, ma non è escluso che possano arrivarne due e che entrambi possano arrivare dalla Francia. Oggi c’è stato un incontro positivo con gli agenti di Bakayoko: il club rossonero è vicino ad un intesa di massima con il giocatore che tornerebbe ancora una volta – la seconda a Milano – in prestito in Italia, ma non c’è ancora l’accordo con il Chelsea e bisogna lavorare su questo fronte. C’è sempre il nome di Adli: uno non esclude l’altro, considerando la Coppa d’Africa a gennaio; anche qui c’è l’accordo di massima con l’entourage del giocatore, ma non c’è quello con il Bordeaux che chiede più di 10 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe spenderne 8-9: servirà continuare a trattare.»