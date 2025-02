Calciomercato Milan, Baiocchini rivela: «I rossoneri vorrebbero cederlo ma hanno questa esigenza. Vi spiego»

Calciomercato Milan, Baiocchini, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Fikayo Tomori: i rossoneri hanno fissato il prezzo

Ospite a Sky, il giornalista Baiocchini ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan vuole 30M per Tomori. Il Tottenham ci arriva ma con i bonus. Quindi sotto quel punto di vista il Milan vorrebbe uno sforzo in più. Dall’altra parte, ed è il problema grosso della situazione, il giocatore non sembra così convinto di lasciare il Milan a gennaio. Per il Milan non sarebbe neanche un grosso problema se rimanesse Tomori, però chiaramente non ci sarebbe un grande incasso».