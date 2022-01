Calciomercato Milan: Bailly più vicino, lo Utd apre al prestito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: Bailly ora più vicino ai rossoneri. Il Manchester Utd avrebbe aperto al prestito del difensore ivoriano

Si sblocca la pista Bailly: il Manchester Utd avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita alla dirigenza rossonera, che ora ora potrebbe affondare il colpo decisivo.

Nelle ultime ore il Diavolo avrebbe sondato anche la pista Tanganga ma il Tottenham ha chiuso la porta. Ci sarebbe anche l’alternativa Diallo ma il PSG chiederebbe 20 milioni di euro, cifra che non vorrebbe spendere la società di Via Aldo Rossi in questa sessione di mercato invernale. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.