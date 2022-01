Di Canio su Bailly: «Può fare bene ma non è come Tomori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Di Canio, ex attaccante del Milan, ha parlato dell’ipotesi dell’arrivo di Bailly al Milan in questa finestra di mercato: le sue parole

Paolo Di Canio ha parlato dagli studi di Sky della possibilità dell’arrivo di Bailly al Milan a gennaio:

«Chiunque arriva in Italia perché viene da campionati superiori. Però ha avuto problemi fisici. E non è un Tomori: come tipo di giocatore, sarebbe quel difensore lì. Però si addormenta alle volte, corre dei rischi: non è così feroce a livello agonistico. Può fare bene, ma non è un Tomori che è arrivato con la voglia di esplodere».