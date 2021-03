Calciomercato Milan, avvistato il sostituto di Castillejo: arriva dalla Spagna

Calciomercato Milan, avvistato il possibile sostituto di Samu Castillejo per la prossima stagione: anche lui arriverebbe dalla Spagna

Il Milan comincia già a lavorare in vista della prossima sessione di calciomercato che vedrà, salvo sorprese, la partenza di Samu Castillejo. L’ex Villarreal ha diverse richieste, soprattutto in Spagna, dove attualmente gioca uno degli obiettivi rossoneri per sostituirlo.

Il giocatore in questione è Fabio Blanco, classe 2004, ala destra del Valencia in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Il Milan tuttavia non è la sola squadra che segue il giovane crack: anche Juventus, Manchester City, United e Chelsea lo monitorano con attenzione.