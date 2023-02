Calciomercato Milan, nuova pista di mercato per Aubameyang: le ultime. Il giocatore, cresciuto in rossonero, potrebbe lasciare l’Europa

Si era parlato di un ritorno alle origini per Aubameyang, escluso dalla lista Champions del Chelsea per questa seconda parte della competizione europea. Si era parlato di un ritorno al Milan, ma in ballo c’è una nuova pista.

Come rivela la fonte spagnola Revelo, il Chelsea è in contatto con l’FC Los Angeles, club di MLS, dove il mercato è ancora aperto.