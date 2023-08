Calciomercato Milan: due obiettivi e una sorpresa per rinforzare l’attacco di Pioli in questi ultimi giorni. I nomi

Il Milan continua la propria ricerca sul mercato alla punta da regalare a Pioli e che completerebbe il reparto offensivo dei rossoneri.

Come riportato da Sportitalia, il club vuole un attaccante giovane ma non si escludono nomi a sorpresa. Broja non è una sorpresa ma è un’opzione, nella giornata di ieri si è parlato anche di Ekitike.