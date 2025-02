Calciomercato Milan, un attaccante ha più chance di rimanere! Il nuovo acquisto andrà via?

Calciomercato Milan, il punto sui calciatori in prestito. Situazioni diverse per Tammy Abraham e Riccardo Sottil

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha fatto il punto sui calciatori in prestito. In questi mesi il club è chiamato a prendere alcune decisioni. Discorso a parte per Joao Felix nel prestito secco con il Chelsea. Per gli altri attaccanti presenti a titolo temporaneo la situazione è questa:

Abraham ha più chance di rimanere rispetto a Sottil, se il Milan troverà l’accordo con la Roma che comprende Saelemaekers in giallorosso.