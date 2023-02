Calciomercato Milan, i rossoneri seguono un giovane attaccante argentino: i dettagli. È un classe ’99 ed è già noto in Italia per un legame con la Roma

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante e potrebbe puntare in Argentina. Come scrive calciomercato.com, la società rossonera starebbe seguendo Mateo Retegui, attaccante classe 99’ attualmente in forza al Tigre ma che è di proprietà del Boca Juniors.

Già noto alle cronache italiane, perché tre anni fa lo aveva preso in procura Totti e lo stava per portare in Italia alla Roma, oltre ai rossoneri anche l’Udinese è interessato al giocatore, avviando i primi contatti con il club argentino.