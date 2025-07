Calciomercato Milan, non tramonta il grande sogno targato Asensio: la situazione è attualmente questa. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a muoversi sul mercato e, dopo la possibile chiusura per De Cuyper in direzione Brighton, SportMediaset lancia una nuova indiscrezione che infiamma i tifosi rossoneri: contatti avviati per Marco Asensio del Paris Saint-Germain. L’esterno spagnolo, che a gennaio 2025 è stato in prestito all’Aston Villa per alcuni mesi, sembra non rientrare pienamente nei piani del club parigino, rendendolo un profilo appetibile per diverse squadre europee.

L’operazione, però, si preannuncia complessa, soprattutto per via dell’ingaggio del giocatore. Asensio percepisce al PSG circa 8 milioni di euro netti a stagione, una cifra che al momento appare fuori scala per i parametri del Milan. Tuttavia, l’agente del calciatore, il potente Jorge Mendes, starebbe lavorando per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti, magari con una riduzione delle pretese economiche o una formula di trasferimento vantaggiosa per il club di Via Aldo Rossi.

L’ex Real Madrid, che ha compiuto 29 anni a gennaio, è un profilo di grande esperienza internazionale e versatilità tattica. Capace di giocare sia come ala destra che come trequartista, Asensio porterebbe al Milan qualità tecniche elevate, visione di gioco e un tiro dalla distanza temibile. Le sue statistiche al PSG non sono state sempre brillanti in termini di continuità, ma il suo potenziale è innegabile e in un contesto diverso potrebbe rilanciarsi alla grande.

Il Milan, quindi, valuta attentamente questa opportunità, consapevole delle difficoltà ma anche del valore aggiunto che un giocatore come Asensio potrebbe portare alla rosa. Sarà cruciale capire la volontà del PSG di privarsi del giocatore e, soprattutto, la disponibilità di Asensio a ridimensionare le sue richieste economiche per un ritorno in un campionato di alto livello come la Serie A. Il mercato rossonero è in piena ebollizione, e ogni giorno riserva nuove sorprese.