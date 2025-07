Calciomercato Milan, suggestione Asensio! Mossa di Mendes, affare che può andare in porto così

Calciomercato Milan, rispunta la suggestione Marco Asensio: nelle ultime ore Jorge Mendes l’ha proposto a Tare

Jorge Mendes, il potente agente portoghese, sta lavorando per trovare una nuova sistemazione a Marco Asensio, e il calciomercato Milan sembra essere una delle destinazioni più concrete. L’agente, noto per i suoi stretti legami con il club rossonero, è alla ricerca di una soluzione che possa rilanciare la carriera dello spagnolo, reduce da una stagione non esaltante e con la necessità di ridursi l’ingaggio per facilitare un trasferimento.

Asensio, che ha compiuto 29 anni da poco e il cui contratto scadrà tra un anno, è desideroso di trovare un club che gli garantisca maggiore continuità in campo. L’obiettivo primario è riconquistare un posto nella Nazionale spagnola e partecipare al prossimo Mondiale negli Stati Uniti. Attualmente, Asensio non rientra nei piani del CT Luis Enrique, rendendo il suo desiderio di giocare un fattore determinante nella scelta della prossima squadra.

Nelle ultime ore, si è parlato anche di un interessamento da parte di José Mourinho, attuale tecnico del Fenerbahçe, che si sarebbe mostrato entusiasta all’idea di averlo tra le sue fila. Tuttavia, la preferenza di Asensio sarebbe per un campionato di maggiore appeal, come la Serie A italiana, che offre una vetrina più prestigiosa rispetto al campionato turco. Questo rende il Milan una destinazione particolarmente attraente per il fantasista spagnolo.

La scorsa stagione ha visto Asensio in forza all’Aston Villa per la seconda parte dell’annata. La sua esperienza in Premier League si è tradotta in tredici presenze e tre gol, per un totale di 745 minuti giocati. Nonostante qualche “squillo”, i Villans non hanno confermato il giocatore, principalmente a causa di un ingaggio monstre stimato intorno ai 14 milioni di euro netti a stagione. Questo stipendio elevatissimo era in parte dovuto al suo arrivo a parametro zero nell’estate del 2023. È proprio su questo punto che si concentrano le maggiori difficoltà per un eventuale trasferimento: Asensio dovrà accettare una riduzione significativa del suo attuale stipendio per approdare in una nuova squadra.

Un’altra ipotesi sul tavolo, non del tutto da escludere, è quella di una compartecipazione economica in caso di un eventuale prestito. Questa soluzione potrebbe permettere al Milan di ammortizzare i costi dell’ingaggio, rendendo l’operazione più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Nel corso della sua carriera, Asensio ha accumulato un bagaglio di esperienza notevole, avendo disputato ben 447 partite in tutte le competizioni, mettendo a segno 87 gol e fornendo 68 assist. Con la Nazionale spagnola, vanta 38 presenze e due reti. Queste statistiche sottolineano il potenziale e la qualità che un giocatore come Asensio potrebbe portare al Milan, a patto di ritrovare la forma migliore e la fiducia giusta.

L’arrivo di Asensio rappresenterebbe un’iniezione di talento e esperienza internazionale per il Milan, che continua a cercare profili capaci di fare la differenza sia in campionato che nelle coppe europee. La trattativa si preannuncia complessa, soprattutto per l’aspetto economico, ma la volontà del giocatore di rilanciarsi e l’abilità di Mendes nel chiudere affari importanti potrebbero giocare un ruolo chiave. Il Milan resta alla finestra, pronto a valutare l’opportunità di portare a casa un giocatore di indubbio valore che, con le giuste condizioni, potrebbe rivelarsi un tassello importante per la prossima stagione.

Fonte: TMW