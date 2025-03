Calciomercato Milan, svanisce la suggestione Arda Guler? Le parole del ragazzo sono una sentenza sul futuro

Calciomercato Milan, può già svanire la suggestione legata al possibile arrivo di Arda Guler: le dichiarazioni del turco

Intervistato da Marca, Arda Guler, accostato anche al calciomercato Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Se ho dubbi sul tuo futuro e se rimarrò qui qui la prossima stagione? Amo i tifosi del Real Madrid e il loro sostegno significa molto per me. Gli sono molto grato. Sono venuto al Real Madrid per giocare e per essere una parte importante di questa squadra. E non smetterò di lottare finché non lo otterrò. Se sono felice al Real? Madrid mi ha dato un piano e io ci credo ancora. Sono sicuro che a Madrid ci riuscirò. Ho persino comprato una casa a Madrid. Lavoro duramente e sono sempre pronto a giocare, come si è potuto vedere in questa partita contro l’Ungheria. Obiettivi? Siamo pronti a lottare per tutti e tre i titoli fino alla fine della stagione, e sarà emozionante. Il Madrid lotta sempre per vincere ogni partita e ogni titolo. Personalmente, il mio unico desiderio è giocare ogni partita e aiutare la mia squadra a vincere ogni titolo».