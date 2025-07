Calciomercato Milan, Tare studia la doppia cessione tra Qatar e Arabia Saudita: ci sono questi due nomi alla porta. Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato del Milan non si concentra solo sugli acquisti, ma anche sulle possibili uscite. In questo senso, gli occhi di club dall’Arabia Saudita e dal Qatar si sono posati su due centrocampisti rossoneri: Yacine Adli e Ismael Bennacer. Entrambi i giocatori, reduci da stagioni con fortune alterne, potrebbero rappresentare valide pedine per rimpinguare le casse del Diavolo.

Per quanto riguarda Ismael Bennacer, l’interesse arriva principalmente dall’Arabia Saudita. Il centrocampista algerino, legato al Milan da un contratto fino al 2027 e con una clausola rescissoria di 50 milioni di euro è un profilo che piace molto ai club della Saudi Pro League. Nonostante le voci, al momento non ci sarebbe ancora una trattativa avanzata, ma il Milan non chiude le porte a un’eventuale cessione di fronte a un’offerta congrua. In caso di partenza di Bennacer, si riaprirebbero scenari per l’arrivo di un nuovo centrocampista.

Yacine Adli, invece, sembra attrarre maggiormente l’attenzione di club del Qatar. Il centrocampista francese, rientrato dal prestito alla Fiorentina, ha un contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 10-11 milioni di euro. Anche se la sua volontà, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe quella di giocarsi le sue carte al Milan, la società rossonera è aperta a valutare offerte, anche inferiori rispetto alla sua valutazione, per trovare una sistemazione che soddisfi tutte le parti.

La situazione è in continua evoluzione e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se le manifestazioni di interesse si trasformeranno in offerte concrete, portando Adli e Bennacer lontano da Milano e fornendo al club le risorse necessarie per le proprie strategie di mercato.