Calciomercato Milan, si registra un’apertura del Tottenham per Japhet Tanganga: le ultime sulla trattativa

Il Milan si muove per Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato per la difesa. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, in giornata ci sono stati nuovi contatti con l’agente del giocatore e si registra un’apertura del Tottenham alla formula del prestito con diritto di riscatto.