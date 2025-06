Calciomercato Milan, Allegri ne avrà soltanto uno: arriva l’annuncio!

Calciomercato Milan – L’annuncio sul centrocampo dei rossoneri. Ne arriverà soltanto uno in questa sessione

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo importante a centrocampo per la prossima stagione, e secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, il club rossonero si concentrerà su uno di questi tre nomi: Ardon Jashari, Samuele Ricci o Granit Xhaka. L’obiettivo è portare a Milano un centrocampista con caratteristiche precise, in grado di dare equilibrio e qualità al reparto.

Ardon Jashari, giovane talento svizzero del Club Brugge, rappresenta un profilo di prospettiva. È un centrocampista dinamico, con buone capacità di recupero palla e visione di gioco. La sua giovane età lo rende un investimento per il futuro, ma anche un giocatore che potrebbe avere bisogno di tempo per adattarsi al ritmo e alle richieste del campionato italiano.

Samuele Ricci del Torino è un nome che circola ormai da diverse sessioni di mercato. Giocatore già affermato in Serie A, Ricci è un centrocampista completo, capace di abbinare interdizione a costruzione del gioco. La sua conoscenza del campionato e la sua duttilità lo rendono un’opzione affidabile per il Milan, che lo segue da tempo. Le ultime voci lo danno anche molto vicino.

Infine, Granit Xhaka, capitano dell’Arsenal, è il profilo più esperto tra i tre. Con una carriera consolidata a livello internazionale e in Premier League, Xhaka porterebbe al Milan leadership, esperienza e un piede mancino di qualità per impostare l’azione. La sua età (classe ’92) lo rende un’opzione per il presente, in grado di avere un impatto immediato.

Baiocchini ha sottolineato che il Milan, dopo aver valutato attentamente i pro e i contro di ciascun giocatore, punterà con decisione su uno solo di questi nomi. La scelta finale dipenderà da diversi fattori, tra cui le disponibilità economiche, le preferenze dello staff tecnico e la fattibilità delle trattative con i rispettivi club. Con l’apertura ufficiale del mercato estivo, i prossimi giorni e settimane saranno cruciali per capire quale di questi tre centrocampisti vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione.