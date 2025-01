Calciomercato Milan, annunciata la rescissione del contratto: lascia immediatamente il club

Condividi via email

Calciomercato Milan – C’è l’annuncio ufficiale dei rossoneri: il calciatore lascia immediatamente il club.

Il Milan tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato la rescissione consensuale del contratto di Samuele Longo, calciatore che in passato ha militato anche in alcuni club di Serie A. Non farà più parte quindi di Milan Futuro.

IL COMUNICATO DEL CLUB – «AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Samuele Longo. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera».