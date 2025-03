Calciomercato Milan, prime indicazioni di Allegri: loro due sono incedibili, non ci sono discussioni

Condividi via email

Calciomercato Milan, Max Allegri, in pole come nuovo tecnico rossonero, ritiene fondamentali Walker e Pavlovic per la prossima stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri, in pole per la panchina del Milan della prossima stagione, avrebbe già dato le prime indicazioni al calciomercato Milan della prossima estate.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, i nomi considerati intoccabili dal livornese sono quelli di Walker, che verrà dunque riscattato dal Manchester City, e Pavlovic, diventato un titolare anche con Sergio Conceicao.