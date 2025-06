Calciomercato Milan, Allegri lo segnala a Tare: tentativo in corso, può arrivare a queste condizioni

Condividi via email

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vorrebbe tornare a lavorare con Dusan Vlahovic: l’attaccante dovrebbe spalmarsi l’ingaggio

Secondo quanto riportato da Marco Conterio di TuttomercatoWeb, il calciomercato Milan sta valutando l’idea di ingaggiare Dušan Vlahović per rinforzare il proprio attacco. Il tecnico Massimiliano Allegri sarebbe entusiasta di ritrovare la punta serba, con la quale ha già lavorato in passato. Tuttavia, uno degli ostacoli principali per la realizzazione di questo trasferimento sarebbe rappresentato dalle elevate pretese economiche di Vlahović, che attualmente percepisce uno stipendio di circa 12 milioni di euro all’anno.

Per rendere l’accordo più sostenibile, il Milan dovrebbe convincere Vlahović ad abbassare drasticamente le sue richieste economiche e a distribuire il pagamento del suo stipendio su più stagioni. Questa potrebbe essere una soluzione per aggirare i limiti del budget del club rossonero e rendere l’ingaggio di Vlahović più appetibile.

Al momento non ci sono trattative ufficiali tra il Milan e Vlahović o il suo entourage, ma l’idea di ingaggiare la punta serba sembra essere più di una semplice ipotesi. Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il proprio attacco e Vlahović, con le sue qualità e la sua esperienza, potrebbe rappresentare un’opzione interessante.

La dirigenza milanista dovrà valutare attentamente le possibilità di ingaggio di Vlahović e trovare una soluzione che sia sostenibile per il club. Se il Milan riuscisse a convincere Vlahović ad accettare un contratto con uno stipendio più basso e distribuito su più stagioni, potrebbe avere un’opzione concreta per ingaggiare la punta serba.

In ogni caso, il Milan sembra essere determinato a rafforzare il proprio attacco e Vlahović potrebbe essere uno dei giocatori che il club potrebbe considerare per raggiungere questo obiettivo. La trattativa potrebbe essere complessa, ma il Milan sembra essere pronto a lavorare per raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Il Milan ci crede.