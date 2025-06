Calciomercato Milan, Allegri in pressing su Tare! Vuole quel profilo a Milanello, i dettagli

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole un nuovo centravanti ed è in pressing su Igli Tare: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan è in piena rivoluzione, un processo avviato dalle scelte strategiche che hanno portato Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri in panchina. La società rossonera mira a rinforzare ogni reparto, con almeno un nuovo innesto e, in alcune zone, anche due. La priorità è chiara: il centrocampo, seguito dalla ricerca dell’erede di Theo Hernandez. Tuttavia, c’è un settore in cui l’ex tecnico della Juventus sta spingendo con particolare insistenza per un rinforzo di alto livello: il centro dell’attacco.

Il “Caso” Santiago Gimenez: Non Proprio un Attaccante Alla Allegri

Il nome di Santiago Gimenez è al centro delle discussioni. Sebbene l’esborso di oltre 30 milioni di euro fatto a gennaio non possa essere vanificato, Allegri ha bisogno di valutare il calciatore messicano direttamente sul campo di allenamento. Le prime impressioni e le analisi della scorsa stagione suggeriscono che Gimenez non si sposa al 100% con l’idea di centravanti che ha in mente l’allenatore livornese. Allegri desidera un attaccante che sia capace di venire incontro in fase di costruzione del gioco, ma che sia anche in grado di occupare rapidamente l’area di rigore in fase offensiva.

Gimenez, invece, è descritto come un “finalizzatore”, un giocatore “serpentesco se innescato”, ma che, almeno nella visione tattica di Allegri, fatica a “cucire il gioco” in uscita dal basso. Non c’è alcun pregiudizio, naturalmente, ma la necessità di una verifica sul campo è impellente.

Ritiro Senza il “9 Puro”: La Necessità di un Nuovo Innesto

La situazione si complica ulteriormente considerando che Gimenez non sarà presente all’inizio del ritiro pre-campionato. Il centravanti messicano è ancora impegnato nella Gold Cup con la sua nazionale, che ha raggiunto i quarti di finale e affronterà l’Arabia Saudita. La finale del torneo è in programma il 6 luglio, appena un giorno prima dell’inizio del raduno rossonero. Successivamente, Gimenez usufruirà del giusto periodo di vacanze, posticipando il suo arrivo a Milanello.

Questo significa che, all’inizio della stagione, Allegri si ritroverà a lavorare senza un “9 puro”. Per questo motivo, l’allenatore sta spingendo per ottenere un colpo di mercato anche in questo reparto. Non c’è fretta, dato che il budget dovrà essere gestito con attenzione e destinato anche ad altre priorità, ma le piste sono già aperte.

Le Piste per il Nuovo Attaccante: Vlahovic, Nunez e le Alternative

La pista che porta a Dusan Vlahovic rimane la più importante e concreta per il Milan. Il serbo rappresenta il profilo ideale per Allegri, con le caratteristiche tecniche e fisiche che si allineano perfettamente alla sua visione di gioco. Tuttavia, il mercato è dinamico e le opzioni si evolvono: Darwin Nunez, ad esempio, sembra sempre più vicino al Napoli, riducendo il margine di manovra per i rossoneri.

Oltre ai grandi nomi, il Milan sta valutando anche profili più accessibili e con costi differenti, come Lorenzo Lucca e Mateo Retegui. Questi giocatori potrebbero diventare opzioni concrete, specialmente se Gimenez riuscirà a convincere Allegri una volta rientrato dalle vacanze. L’obiettivo è chiaro: garantire ad Allegri l’attaccante ideale per impostare la sua squadra e puntare a una stagione da protagonista. Lo riporta calciomercato.com.