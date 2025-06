Calciomercato Milan, spunta lo scambio che fa felice Allegri! Può decollare nelle prossime settimane

Calciomercato Milan, c’è lo scambio che può far felice Massimiliano Allegri: Loftus-Cheek alla Lazio e Nuno Tavares a Milanello

Il mondo del calcio è costantemente in fermento, alimentato da voci, indiscrezioni e ipotesi di mercato che, seppur suggestive, spesso si rivelano nient’altro che fantasie. Tuttavia, quando un’idea prende forma nella mente di un’icona dell’informazione sportiva come Carlo Pellegatti, allora merita certamente una riflessione più approfondita. Ed è proprio da una sua recente considerazione che nasce una delle ipotesi di scambio più clamorose e inaspettate che potrebbero animare la prossima sessione di calciomercato: un passaggio di Ruben Loftus-Cheek dal calciomercato Milan alla Lazio, in cambio di Nuno Tavares che farebbe il percorso inverso, vestendo la maglia rossonera.

L’idea, lanciata da Pellegatti stesso, si basa su una presunta convenienza reciproca che potrebbe rendere l’affare “uno scambio che tutti accetterebbero di buon grado”. Analizziamo nel dettaglio le motivazioni dietro questa suggestiva ipotesi.

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese arrivato al Milan la scorsa estate, ha dimostrato a tratti la sua enorme qualità e fisicità. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che, pur significativa, non lo rende incedibile per il club rossonero, soprattutto in un’ottica di ottimizzazione della rosa e di ricerca di nuovi equilibri tattici. La Lazio, dal canto suo, potrebbe trovare in Loftus-Cheek un rinforzo di assoluto livello per il proprio centrocampo, un giocatore capace di dettare i ritmi, inserirsi con pericolosità e garantire una presenza fisica imponente nel cuore della mediana.

Dall’altra parte della bilancia, troviamo Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese attualmente di proprietà dell’Arsenal ma in prestito alla Lazio. Il suo valore di mercato è leggermente superiore, stimato intorno ai 25 milioni di euro. Nonostante qualche infortunio abbia condizionato la sua stagione, Tavares è un giocatore dalle potenzialità enormi, dotato di grande velocità, spinta offensiva e capacità di crossare. Il Milan, che da tempo cerca un terzino sinistro affidabile e con margini di crescita, potrebbe vedere in Tavares il profilo ideale per rinforzare una corsia che necessita di nuove energie.