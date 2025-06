Calciomercato Milan, Allegri ha un desiderio preciso! Confronto con Tare, ci sarà questa possibilità nel corso della stagione

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri non vuole una rosa extralarge in vista della prossima stagione: spazio ai giovani?

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’assenza dalle competizioni europee quest’anno si tradurrà per il calciomercato Milan in una rosa non “extra large”. Questa circostanza, lungi dall’essere un ostacolo, si profila come un’opportunità strategica cruciale per il club rossonero: valorizzare al massimo i talenti già presenti a Milanello. L’obiettivo primario è concentrarsi sulla crescita interna, un approccio che promette di rafforzare la coesione e la sostenibilità della squadra a lungo termine.

In questo contesto, spicca il nome di Davide Bartesaghi. Il giovane difensore è visto come uno dei profili più promettenti, capace di compiere un vero salto di qualità nella sua carriera. L’attesa è che Bartesaghi possa emergere e affermarsi con maggiore continuità in prima squadra, grazie anche alla guida di un tecnico esperto.

La scelta del Milan di puntare sulla valorizzazione interna è una mossa ponderata. Con un calendario meno fitto di impegni internazionali, lo staff tecnico avrà maggiore tempo e spazio per lavorare individualmente con i giocatori, affinare le tattiche e integrare i giovani nel sistema di gioco. Questo è particolarmente vero per Bartesaghi, che potrebbe beneficiare di un percorso di crescita più mirato e di maggiori opportunità per dimostrare il suo valore sul campo.

Un elemento chiave in questa strategia di sviluppo è la figura dell’allenatore, e in questo scenario, si fa un chiaro riferimento a un tecnico come Massimiliano Allegri. La sua esperienza e, in particolare, la sua capacità dimostrata alla Juventus di migliorare e lanciare giovani talenti, sono considerate un modello di riferimento. Durante i suoi periodi in bianconero, Allegri ha saputo integrare con successo numerosi elementi provenienti dal settore giovanile e dalla “Next Gen”, trasformandoli in risorse preziose per la prima squadra. Nomi come Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Kenan Yildiz, Samuel Iling-Junior, Matías Soulé, Dean Huijsen e Koni De Winter sono solo alcuni esempi di giocatori che sotto la sua guida hanno trovato spazio e sono maturati, nonostante la loro giovane età e la pressione di un club di altissimo livello. Allegri ha spesso sottolineato come i giovani abbiano bisogno di tempo, di un percorso graduale e di poter affrontare alti e bassi senza fretta, raggiungendo la piena maturità calcistica intorno ai 25-26 anni. Questa filosofia, che predilige lo sviluppo paziente e costante, è esattamente ciò di cui un giovane come Bartesaghi potrebbe aver bisogno per esprimere appieno il suo potenziale e diventare un pilastro del Milan del futuro.

Pertanto, l’attuale situazione, lungi dal rappresentare una limitazione, offre al Milan l’occasione ideale per rifocalizzarsi sui suoi beni più preziosi: i giocatori già in casa. Con una gestione oculata e l’esperienza di un tecnico capace di forgiare talenti, la rosa rossonera, seppur non “extra large”, potrebbe emergere più forte, coesiva e preparata per le sfide future.