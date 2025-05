Calciomercato Milan, Allegri detta già l’agenda: questi i punti fermi del tecnico livornese

Condividi via email

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri, in procinto di diventare il nuovo tecnico dei rossoneri, sta già dettando l’agenda

Massimiliano Allegri avrebbe già individuato alcuni punti fermi nella rosa del calciomercato Milan, che considera fondamentali per la sua squadra. Secondo quanto riportato, Rafael Leao sarebbe uno di questi punti fermi, ma Allegri vorrebbe vedere il giocatore in un ruolo diverso, più attaccato alla prima punta, come spalla offensiva. Questo ruolo potrebbe valorizzare le qualità di Leao e permettergli di essere ancora più determinante nella squadra.

Un altro punto fermo sarebbe Mike Maignan, che Allegri considera uno dei migliori portieri in circolazione. Il tecnico livornese apprezza la capacità di Maignan di trasformarsi in un assistman verticale coi piedi, una qualità che potrebbe essere fondamentale nella costruzione del gioco della squadra.

Infine, Youssouf Fofana sarebbe l’equilibratore della squadra, un giocatore che Allegri considera essenziale per la stabilità e l’equilibrio del Milan. Fofana sarebbe un elemento fondamentale per la squadra e Allegri non potrebbe immaginare di costruire la squadra senza di lui. Questi tre giocatori sembrano essere i pilastri su cui Allegri vorrebbe costruire la sua squadra. Lo riporta calciomercato.com.