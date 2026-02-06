Calciomercato Milan, Allegri progetta il futuro: messaggio chiaro alla dirigenza. Lo scenario

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri è pronto ad indicare una lista di nomi in vista della prossima estate: lo scenario

Mentre il campo sorride grazie al +7 blindato a Bologna, il futuro tecnico del Milan inizia a delinearsi con contorni sempre più definiti. Come riportato da Andrea Ramazzotti su Gazzetta.it, Massimiliano Allegri sta già pianificando la prossima stagione, con l’obiettivo di trasformare la squadra in una corazzata capace di brillare nuovamente sul palcoscenico europeo più prestigioso.

Calciomercato Milan, la strategia di Max: dal “profilo” al “nome”

Se finora Allegri si è adattato alle opportunità di mercato offerte da Igli Tare e dalla società (come nel caso del prestito di Füllkrug o della scommessa Cissè), per l’estate 2026 le pretese del tecnico sono destinate ad alzarsi: