Calciomercato Milan, Allegri progetta il futuro: messaggio chiaro alla dirigenza. Lo scenario

56 minuti ago

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri è pronto ad indicare una lista di nomi in vista della prossima estate: lo scenario

Mentre il campo sorride grazie al +7 blindato a Bologna, il futuro tecnico del Milan inizia a delinearsi con contorni sempre più definiti. Come riportato da Andrea Ramazzotti su Gazzetta.it, Massimiliano Allegri sta già pianificando la prossima stagione, con l’obiettivo di trasformare la squadra in una corazzata capace di brillare nuovamente sul palcoscenico europeo più prestigioso.

Calciomercato Milan, la strategia di Max: dal “profilo” al “nome”

Se finora Allegri si è adattato alle opportunità di mercato offerte da Igli Tare e dalla società (come nel caso del prestito di Füllkrug o della scommessa Cissè), per l’estate 2026 le pretese del tecnico sono destinate ad alzarsi:

  • Garanzia Champions: Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai vicinissima, Allegri sente di avere la forza contrattuale per alzare l’asticella. Non si accontenterà più di indicare solo le “caratteristiche” (un centravanti fisico, un braccetto veloce, un esterno di sacrificio), ma vorrà presentare una lista di nomi specifici.
  • Uomini di Fiducia: Il tecnico cerca giocatori già “pronti”, capaci di reggere la pressione di San Siro e delle notti europee. Il ritorno di fiamma per profili alla Thiago Silva o l’investimento pesante su un top player come Vlahovic (pallino mai nascosto di Max) rientrano in questa nuova filosofia.
  • Sinergia con la Società: L’obiettivo è evitare i “casi” alla Mateta o le crepe nate con l’entourage di Nkunku, costruendo una rosa che sia espressione totale della visione tattica dell’allenatore.
