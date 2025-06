Calciomercato Milan, per Allegri può essere ceduto: si attendono offerte

Calciomercato Milan – Massimiliano Allegri inserisce il calciatore nella lista dei cedibili. Si attendono offerte congrue

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le possibilità che Yunus Musah lasci il Milan in questa sessione di mercato sono considerate alte. La dirigenza rossonera sarebbe disposta a valutare la cessione del centrocampista americano, ma solo a fronte di un’offerta ritenuta “all’altezza” delle aspettative del club.

Musah, arrivato al Milan nell’estate del 2023 dal Valencia per circa 20 milioni di euro, non è riuscito a imporsi come titolare inamovibile nella sua prima stagione in Serie A. Nonostante alcuni sprazzi di talento e un’indubbia fisicità, il suo rendimento è stato altalenante e la sua integrazione negli schemi di gioco non è avvenuta in maniera fluida come sperato. La sua discontinuità e la tendenza a perdere palloni in fasi cruciali della partita hanno sollevato qualche perplessità, spingendo il Milan a riflettere sul suo futuro.

Il punto cruciale della questione è capire se arriverà un’offerta che soddisfi le richieste economiche del Milan. Il club, che ha investito una cifra considerevole per acquistarlo, non ha intenzione di svenderlo. Si vocifera che il Milan chieda almeno 15-20 milioni di euro per il cartellino di Musah, una cifra che potrebbe essere ritenuta congrua da alcuni club, specialmente in Premier League, dove le capacità atletiche e la duttilità tattica del giocatore potrebbero essere maggiormente apprezzate.

L’eventuale cessione di Musah rientrerebbe in una strategia più ampia del Milan di riorganizzazione del centrocampo. Con l’arrivo di Samuele Ricci e la possibilità di altri innesti (come Ardon Jashari), il reparto è destinato a subire importanti modifiche. Un’uscita di Musah, quindi, libererebbe spazio sia in termini di organico che a livello di monte ingaggi, permettendo al Milan di investire ulteriormente su profili ritenuti più funzionali al progetto tecnico.

Resta da vedere quali club si faranno avanti concretamente per Musah. La Premier League, con il suo ritmo elevato e la sua propensione al gioco fisico, potrebbe rappresentare la destinazione ideale per l’ex Valencia. Il Milan attende, consapevole che la cessione di Musah potrebbe finanziare una parte delle operazioni in entrata e contribuire a modellare un centrocampo più equilibrato e performante per la prossima stagione.