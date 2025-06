Calciomercato Milan, Allegri blinda i pilastri rossoneri! Non ci sono dubbi, rimarranno a Milanello

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri blinda i pilastri rossoneri: da Leao e Maignan, i big resteranno a Milanello

Il Quotidiano Sportivo apre l’edizione odierna con notizie entusiasmanti per i tifosi rossoneri, confermando la volontà del Milan di consolidare la propria rosa e rafforzare il centrocampo. Il Direttore Sportivo Igli Tare ha dipinto un quadro chiaro della strategia del club: Rafael Leao, Mike Maignan e Christian Pulisic sono stati dichiarati incedibili e saranno i pilastri su cui poggerà il nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, il mercato si scalda con il Milan che accelera per Samuele Ricci, il talentuoso centrocampista del Torino.

La dichiarazione di Igli Tare su Mike Maignan è stata perentoria e ha fugato ogni dubbio sul futuro del portiere francese. “Maignan non è in partenza, sarà al Milan anche nella prossima stagione”, ha affermato Tare, sottolineando come l’estremo difensore sia un punto di riferimento non solo in campo ma anche fuori. Nonostante un interessamento da un club della Premier League, l’accordo non è stato trovato e la decisione del club è stata quella di “puntare su di lui e di guardare avanti insieme”. Questa mossa conferma la fiducia del Milan nelle qualità e nel carisma di Maignan, elemento chiave per la stabilità e la leadership della squadra. Tare ha ribadito che, sebbene “il mercato sia imprevedibile”, Maignan “rimane un punto fermo di questa squadra”.

L’obiettivo primario del Milan è ora quello di “trasmettere un po’ di entusiasmo” e, per farlo, il club sta attivamente cercando di individuare i profili migliori per “migliorare questa squadra”. L’enfasi è posta sull’acquisizione di “tutti giocatori funzionali a questo progetto” per “aumentare le qualità di questa squadra che già era forte”. Questa dichiarazione suggerisce un mercato mirato e strategico, volto a colmare le lacune e a rendere il Milan ancora più competitivo in tutte le competizioni.

Al centro delle attenzioni del mercato rossonero c’è Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è un nome che circola da tempo in orbita Milan, e ora la trattativa sembra aver subito un’accelerazione decisiva. Il Diavolo ha fatto “passi in avanti importanti” e la chiusura dell’affare potrebbe avvenire “in tempi piuttosto brevi”. Ricci, con la sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua intelligenza tattica, rappresenterebbe un innesto fondamentale per il centrocampo rossonero, offrendo a mister Allegri nuove soluzioni e una maggiore profondità nella mediana.

La strategia del calciomercato Milan sembra chiara: mantenere i suoi migliori talenti e rafforzare la squadra con innesti mirati che si sposino perfettamente con la filosofia del nuovo allenatore. La blindatura di Leao, Maignan e Pulisic invia un segnale forte e chiaro sulla volontà del club di costruire un futuro solido e vincente, mentre il pressing su Ricci dimostra l’intenzione di agire con prontezza sul mercato per non perdere occasioni importanti. I tifosi rossoneri possono guardare con ottimismo alla prossima stagione, con la speranza di vedere un Milan ancora più forte e competitivo.