Calciomercato Milan, Allegri non ha dubbi! Loro due restano a Milanello, nessuna possibilità di cessione

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri non ha dubbi: Leao e Maignan non si muovono da Milanello, sono incedibili

Ieri, giovedì 3 luglio 2025, ha segnato ufficialmente l’inizio della nuova era di Massimiliano Allegri al Milan. Il tecnico toscano, atteso con grande curiosità dai tifosi rossoneri, ha varcato i cancelli di Milanello poco dopo le 8 del mattino, dando il via a una fase cruciale per la preparazione della prossima stagione. Il primo giorno è stato dedicato ai test fisici e atletici per un gruppo iniziale di calciatori. Un lavoro mirato a valutare le condizioni fisiche dei giocatori e a impostare un programma di allenamento personalizzato fin da subito.

Oggi, venerdì 4 luglio, il centro sportivo rossonero ospita un secondo scaglione di giocatori, che replicheranno il medesimo programma di test dei colleghi del giorno precedente. Questa fase iniziale è fondamentale per Allegri e il suo staff per avere un quadro completo dello stato di forma dell’intera rosa, permettendo di pianificare al meglio le sessioni di allenamento successive. L’attenzione ai dettagli e la preparazione meticolosa sono da sempre marchi di fabbrica del tecnico livornese, che punta a costruire una squadra solida e competitiva.

La tabella di marcia del Milan prosegue spedita: domani sera, sabato 5 luglio, è previsto il ritiro a Milanello per l’intera squadra. Un momento cruciale per rinsaldare i legami all’interno del gruppo, immergersi nell’atmosfera del centro sportivo e prepararsi al primo giorno effettivo di raduno, fissato per lunedì 7 luglio. Sarà in questa data che inizierà ufficialmente la preparazione sul campo, con sessioni di allenamento più intense e le prime indicazioni tattiche da parte di Allegri.

Il progetto del “nuovo” Milan targato Allegri è già sotto i riflettori, con grande attenzione da parte dei media e degli addetti ai lavori. Un articolo de La Repubblica di questa mattina ha titolato: “Ricomincia da Leao e trattiene Maignan“. Questa frase sintetizza perfettamente due dei pilastri su cui si fonderà il Milan di Allegri. Rafael Leao, con la sua velocità e la sua capacità di incidere, è considerato un elemento imprescindibile, il fulcro dell’attacco rossonero. La sua conferma e il suo ruolo centrale nel progetto sono segnali chiari delle intenzioni del club. Allo stesso modo, la permanenza di Mike Maignan tra i pali è vista come una priorità assoluta. Il portiere francese, noto per le sue parate decisive e la sua leadership, rappresenta una garanzia di solidità e sicurezza per la difesa.

Il calciomercato Milan di Allegri ambisce a essere vincente non solo in Italia ma anche in Europa. L’obiettivo è chiaro: competere ai massimi livelli in Serie A e tornare protagonista in Champions League. Con una rosa che si sta delineando e l’esperienza di un tecnico come Allegri, i tifosi rossoneri possono guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. L’attenzione sarà massima sui prossimi giorni di ritiro e sulle prime amichevoli, che daranno le prime indicazioni concrete sul lavoro svolto e sulle potenzialità di questo Milan 2.0.