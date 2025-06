Calciomercato Milan, Max Allegri ha richiesto a sorpresa la permanenza di questo giocatore a Tare: cosa succede. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan appare sempre più delineato, con forti indicazioni che il centrocampista inglese non sarà oggetto di trattative in uscita in questa finestra di mercato. La sua permanenza è fortemente caldeggiata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che lo considera un elemento chiave per il suo progetto tattico e per le esigenze del centrocampo rossonero.

L’ammirazione di Allegri per Loftus-Cheek non è un mistero. Il tecnico livornese, noto per la sua predilezione per i giocatori di fisicità e sostanza in mezzo al campo, vede nell’ex Chelsea il prototipo ideale del centrocampista moderno. La capacità di Loftus-Cheek di unire una notevole prestanza atletica a una buona tecnica, unita alla sua propensione agli inserimenti senza palla e al dribbling in progressione, lo rende un valore aggiunto prezioso per la mediana del Milan. Allegri apprezza in particolare la sua abilità nel vincere i duelli fisici, nel proteggere il pallone e nel fungere da raccordo tra i reparti, qualità fondamentali per un centrocampo solido e dinamico.

Dopo una stagione in cui ha mostrato lampi del suo talento, contribuendo con gol importanti e prestazioni di spessore, Loftus-Cheek ha conquistato la fiducia dell’ambiente milanista e, a quanto pare, anche del nuovo allenatore. La sua duttilità tattica, che gli permette di agire sia da mezzala che in un ruolo più avanzato, offre ad Allegri diverse opzioni per modulare il centrocampo a seconda delle necessità della partita.

Considerando il gradimento dell’allenatore e l’impatto positivo avuto in campo, la dirigenza del Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Loftus-Cheek. La sua permanenza non è solo una possibilità, ma una precisa volontà della società e dello staff tecnico, che lo vede come uno dei perni su cui costruire il Milan che affronterà le sfide della prossima stagione in Italia e in Europa.