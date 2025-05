Calciomercato Milan, Allegri delinea la strategia: due top inamovibili, futuro praticamente definito

Condividi via email

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole ripartire da Rafael Leao e Mike Maignan. Theo Hernandez invece può partire

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà un vertice tra Igli Tare e Massimiliano Allegri per definire la strategia del calciomercato Milan. Rafael Leao è considerato intoccabile e il club vuole trattenere anche Mike Maignan, risolvendo la questione del contratto.

Tuttavia, il futuro di Theo Hernandez sembra essere già segnato, con il giocatore che potrebbe salutare il Milan. L’Al Hilal è interessato a Hernandez e lo vuole già per il Mondiale per Club, ma il difensore francese sembra avere alcuni perplessità sul trasferimento in Arabia.

Il vertice tra Tare e Allegri sarà fondamentale per definire le strategie del Milan e capire quali saranno i prossimi passi per la squadra. La dirigenza rossonera dovrà lavorare per trattenere i giocatori chiave e definire il futuro di Hernandez.