Rinnovo Maignan, Allegri in pressing sul portiere: volontà chiara e summit programmato

Rinnovo Maignan, Massimiliano Allegri ha chiesto la conferma del portiere francese: parte la trattativa per il rinnovo del contratto

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha riacceso i riflettori sulla leadership all’interno della squadra. Il tecnico livornese cerca un leader che possa guidare la squadra e il Milan pensa subito a Mike Maignan, il portiere francese che potrebbe incarnare il ruolo di guida tecnica e spirituale della squadra.

Il neo-direttore sportivo Igli Tare ha programmato un summit con Maignan per discutere le idee per rilanciare il club e stabilire una corrispondenza sincera con il capitano. Successivamente, ci sarà anche un confronto con Allegri per motivare ulteriormente il portiere francese.

La trattativa per il rinnovo del contratto di Maignan, che era stata bloccata a causa dell’esclusione dalle coppe europee, potrebbe essere riattivata. Tare cercherà di mediare tra la richiesta di Maignan di un ingaggio due volte superiore a quello attuale e la necessità del club di rivedere al ribasso l’offerta presentata nel dicembre scorso.

Al momento non ci sono offerte concrete per Maignan, ma il Chelsea e il Manchester United sono interessati al portiere francese e attendono segnali dal Milan per capire se ci sono margini per iniziare una negoziazione. L’arrivo di Allegri potrebbe cambiare le carte sul tavolo e il calciomercato Milan punta al rinnovo di Maignan fino al 2028.