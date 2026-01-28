Calciomercato Milan, retroscena Kim: era la prima richiesta di Allegri in estate! La ricostruzione

Calciomercato Milan, spunta il retroscena estivo: Kim del Bayern Monaco era la prima richiesta di Allegri per la difesa

Il clima a Milanello è sereno, ma dietro i sorrisi di facciata di Massimiliano Allegri si nasconde qualche piccola spina legata alle scelte estive. In un intervento esclusivo su MilanVibes, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha svelato i retroscena del rapporto tra il tecnico livornese e la società, tracciando le linee guida per il mercato che verrà.

Calciomercato Milan, il “Mal di Kim” e il patto della rosa corta

Allegri ha sposato il progetto, ma non ha dimenticato alcune richieste rimaste inevase durante la sessione estiva:

Il rimpianto difensivo: Allegri aveva chiesto espressamente Kim Min-jae per dare uno standing internazionale alla difesa. Il mancato arrivo del coreano (o di un braccetto di simile spessore) resta un punto di insoddisfazione, nonostante il tecnico non lo dica pubblicamente.

Le manovre per giugno: Gila, Goretzka e il rebus Fofana

Se gennaio è bloccato, giugno è già un cantiere aperto con discussioni concrete in corso: