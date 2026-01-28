Calciomercato
Calciomercato Milan, retroscena Kim: era la prima richiesta di Allegri in estate! La ricostruzione
Calciomercato Milan, spunta il retroscena estivo: Kim del Bayern Monaco era la prima richiesta di Allegri per la difesa
Il clima a Milanello è sereno, ma dietro i sorrisi di facciata di Massimiliano Allegri si nasconde qualche piccola spina legata alle scelte estive. In un intervento esclusivo su MilanVibes, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha svelato i retroscena del rapporto tra il tecnico livornese e la società, tracciando le linee guida per il mercato che verrà.
Calciomercato Milan, il “Mal di Kim” e il patto della rosa corta
Allegri ha sposato il progetto, ma non ha dimenticato alcune richieste rimaste inevase durante la sessione estiva:
- Il rimpianto difensivo: Allegri aveva chiesto espressamente Kim Min-jae per dare uno standing internazionale alla difesa. Il mancato arrivo del coreano (o di un braccetto di simile spessore) resta un punto di insoddisfazione, nonostante il tecnico non lo dica pubblicamente.
- Rosa snella: La società ha assecondato il desiderio di Max di avere un gruppo ristretto, liberandosi di Theo, Chukwueze e Jimenez. La sfida del 2026/2027 sarà proprio gestire il ritorno a una rosa ampia senza rompere gli equilibri dello spogliatoio.
Le manovre per giugno: Gila, Goretzka e il rebus Fofana
Se gennaio è bloccato, giugno è già un cantiere aperto con discussioni concrete in corso:
- Goretzka & Gila: Sono nomi caldi, ma non per l’inverno. Per il tedesco pesano le richieste di ingaggio e il bonus alla firma; per lo spagnolo, la resistenza di Lotito complica la trattativa economica.
- L’addio di Fofana: Bianchin è convinto che il francese saluterà a luglio. «Allegri lo apprezza solo a metà, serve qualcuno di più ordinato in quella posizione».
- Il caso Loftus-Cheek: L’Aston Villa ha chiesto informazioni. Nonostante il rendimento altalenante, il Milan valuta il rinnovo, ma una proposta irrinunciabile dalla Premier potrebbe cambiare le carte in tavola.