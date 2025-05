Calciomercato Milan, Allegri ha le idee chiare per quanto riguarda la fascia destra: il punto su Walker, Jimenez e Saelemaekers. Le ultimissime

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan sono cambiati alcuni scenari di calciomercato. L’ex Juventus ha infatti espresso delle precise richieste al club rossonero.

Alex Jimenez è visto come un esterno alto e Walker non verrà riscattato: servirà dunque un innesto sulla fascia destra. Infine, Saelemaekers, con ogni probabilità rimarrà e non partirà più in prestito.