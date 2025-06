Calciomercato Milan, tutte le idee di Allegri! Discorsi approfonditi con Tare e strategia delineata

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha tante idee per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione: i dettagli

Secondo l’analisi approfondita del direttore Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, il mercato del Milan, dopo un avvio inizialmente cauto, ha decisamente ingranato la marcia. La società rossonera sta mostrando una chiara intenzione di rafforzare la propria rosa, agendo sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite con grande determinazione.

Un colpo di grande risonanza, come evidenziato da Ceccarini, è l’arrivo di Luka Modric. Il centrocampista croato, la cui esperienza è innegabile, è visto come un innesto fondamentale per elevare il livello tecnico e tattico della squadra. Oltre alla sua eccelsa qualità in campo, Modric porterà a Milanello una personalità forte e una mentalità vincente, aspetti cruciali per una squadra che ambisce a traguardi importanti. Il suo contratto sarà di un anno, e le visite mediche sono previste subito dopo i suoi impegni con la Nazionale.

Nonostante l’importante acquisizione di Modric, il calciomercato Milan non intende fermarsi nel reparto di centrocampo. La partenza di Reijnders, che oggi si sottoporrà alle visite mediche con il Manchester City, ha creato una lacuna che i rossoneri sono intenzionati a colmare. Tra le varie possibilità, spiccano i nomi di Samuele Ricci e Nicolò Rovella, entrambi profili molto apprezzati nel panorama calcistico italiano. Tuttavia, l’orizzonte del Milan non si limita all’Italia; il club sta esplorando attivamente anche il mercato estero, con i riflettori puntati in particolare su Granit Xhaka, la cui permanenza al Leverkusen potrebbe essere in discussione.

Un’altra situazione di cruciale importanza, secondo Ceccarini, è quella legata a Mike Maignan. Il portiere francese, che sembrava a un passo dal rinnovo fino al 2029, vede ora la sua situazione contrattuale nuovamente in bilico, anche considerando che il suo attuale accordo scadrà tra un solo anno. Nonostante il desiderio di Allegri di vederlo rimanere, la questione è in continua evoluzione. Il Chelsea sta esercitando un pressing crescente, ma l’offerta di circa 20 milioni di euro non soddisfa le richieste del Milan, che valuta il suo estremo difensore almeno 10 milioni in più. Per non farsi trovare impreparato, il club rossonero sta valutando diversi portieri, tra cui Carnesecchi, Caprile, Milinkovic-Savic e, eventualmente, Svilar se non dovesse trovare un accordo con la Roma. Resta forte anche la candidatura di Chevalier, e non è da sottovalutare l’opzione Kepa.

Per quanto riguarda Theo Hernandez, l’opzione più probabile per il futuro sembra essere l’Al-Hilal, che ha presentato un’offerta di 35 milioni di euro al club rossonero. La decisione finale spetta al terzino francese, su cui è forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid, che potrebbe tentare di inserire nell’operazione il nome di Molina. Per un’eventuale sostituzione di Hernandez, il preferito del Milan sarebbe Cambiaso, ma questa operazione si preannuncia estremamente difficile data la ferma intenzione della Juventus di non cederlo.

Infine, il capitolo relativo all’attacco è un’altra area su cui il Milan si sta concentrando, sebbene ulteriori dettagli siano ancora in fase di definizione. Complessivamente, il Milan, come riportato da Niccolò Ceccarini, sta vivendo una fase di mercato estremamente dinamica e strategica, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva per le sfide future.