Calciomercato Milan, Allegri ha le idee chiare: questi i fedelissimi del livornese, nomi a sorpresa

Calciomercato Milan, Max Allegri, nel caso tornasse in rossonero, ha già in mente la sua pletora di fedelissimi: i nomi

Massimiliano Allegri è il candidato principale per la panchina del Milan, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore della Juventus piace molto a Igli Tare, che vorrebbe proporgli un contratto triennale. Il club approverebbe la scelta di Allegri, considerandolo un tecnico vincente e profondo conoscitore del calcio italiano, capace di dare un’identità precisa ai gruppi da lui allenati.

La Gazzetta dello Sport immagina già come potrebbe essere strutturata la squadra di Allegri, con alcuni giocatori che potrebbero essere i suoi fedelissimi. Per la difesa, Pavlovic è considerato un profilo adatto allo stile di Allegri, che punta sulla solidità e sulla presenza fisica. Per l’attacco, Rafael Leao potrebbe essere lo sprone perfetto, con la sua velocità e la sua capacità di ripartire rapidamente.

Altri giocatori che potrebbero essere adatti allo stile di Allegri sono Fofana come molosso in mezzo al campo, Malick Thiaw per le sue abilità di impostazione, Christian Pulisic per la rapidità di rovesciare l’azione e Olivier Giroud o comunque un attaccante come Gimenez che potrebbe sfruttare la profondità e attaccare gli spazi. La squadra di Allegri sarebbe quindi caratterizzata da una grande solidità difensiva e da una grande rapidità in attacco, con giocatori capaci di sfruttare gli spazi e di creare opportunità di gol.