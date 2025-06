Calciomercato Milan, Allegri vuole esperienza anche in difesa: clamorosa suggestione Djimsiti. Ultime

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha chiesto anche esperienza in difesa: c’è la clamorosa suggestione Djimsiti

Il giornalista Carlo Pellegatti, noto per le sue acute osservazioni sul mondo rossonero, ha svelato sul suo canale YouTube dettagli intriganti sulle strategie difensive del calciomercato Milan, delineando un piano che bilancia giovani talenti con esperienza consolidata. Le parole di Pellegatti indicano una chiara direzione verso la costruzione di una retroguardia solida e proiettata al futuro, ma senza trascurare le esigenze immediate della prima squadra.

Le Nuove Leve: Leoni e Messaoudi

Il nome che spicca maggiormente nell’analisi di Pellegatti è quello di Alessandro Leoni, un difensore classe 2006 del Parma. Descritto come un giovane già “forte e con una buona esperienza“, Leoni ha catturato l’attenzione del Milan per la sua “grande personalità“. La trattativa per assicurarsi il talento del Parma potrebbe includere come pedina di scambio Liberali, un giovane rossonero che, per ragioni non specificate da Pellegatti, è stato finora “sempre messo da parte dal Milan“. Questa mossa, se concretizzata, confermerebbe la volontà del club di investire su profili giovanissimi ma già pronti a un certo livello.

A rafforzare ulteriormente la linea verde, Pellegatti menziona l’arrivo di Messaoudi, un classe 2009. Sebbene non sia chiaro se Messaoudi verrà inserito “subito nella prima squadra“, il suo ingresso nel vivaio rossonero testimonia l’impegno del Milan nella ricerca e nello sviluppo di talenti precocissimi. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi i migliori prospetti futuri per garantire una difesa competitiva per anni a venire.

L’Esperienza al Servizio della Gioventù: Berat Djimsiti

Nonostante l’enfasi sui giovani, Pellegatti sottolinea come il Milan non abbia intenzione di affidare immediatamente le chiavi della difesa a un ragazzo del 2006. In questo contesto, emerge un nome nuovo e inatteso: Berat Djimsiti. Il capitano dell’Albania, difensore esperto, piace al Milan e la sua presenza è osservata con “certa attenzione e una certa cura” da Tare, suo connazionale, il che potrebbe facilitare un eventuale trasferimento. L’acquisto di Djimsiti rappresenterebbe un’iniezione di esperienza e leadership, fondamentali per guidare i giovani talenti e offrire solidità immediata al reparto.

Altri Nomi nel Radar: Honest Anohor

Oltre a Djimsiti, Pellegatti cita un altro nome che rientra nei radar del Milan per la difesa: Honest Anohor. Il giornalista specifica che Beppe Riso, agente di diversi calciatori di spicco, ha già avuto colloqui con il Milan riguardo Anohor. Questo suggerisce un interesse concreto e la possibilità che il club stia valutando diverse opzioni per rafforzare la propria retroguardia, sempre con un occhio di riguardo sia al presente che al futuro.

In sintesi, le rivelazioni di Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube dipingono un quadro chiaro della strategia difensiva del Milan: un mix equilibrato di scommesse sui talenti emergenti e inserimenti di giocatori esperti capaci di garantire solidità e leadership. L’obiettivo è costruire una difesa giovane, dinamica e resiliente, pronta ad affrontare le sfide del campionato e delle competizioni europee, con un occhio sempre attento alle opportunità di mercato e alla valorizzazione dei propri asset. La ricerca di difensori è attiva e promette ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.