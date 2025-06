Calciomercato Milan, Allegri ha aperto a quel profilo! Ingaggio sostenibile, può arrivare lui in attacco

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha aperto al possibile arrivo di Darwin Nunez: ingaggio sostenibile per la punta

La sessione di mercato Milan estiva si preannuncia bollente per le big della Serie A, e al centro dell’attenzione c’è un nome che sta infiammando le fantasie dei tifosi: Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano, attualmente al Liverpool, è diventato l’oggetto del desiderio di due tra i club più prestigiosi d’Italia, il Milan e il Napoli, che si contendono ferocemente le sue prestazioni. Le ultime indiscrezioni, riportate da Monica Colombo sul Corriere della Sera, suggeriscono che il Napoli stia attualmente godendo di una posizione di vantaggio in questa appassionante corsa.

La ricerca di un nuovo centravanti titolare è una priorità assoluta per la maggior parte delle squadre, soprattutto quelle con ambizioni da scudetto. Per il Milan, in particolare, la necessità di rinforzare il reparto offensivo è impellente. Con un Stefano Pioli che cerca di plasmare una squadra ancora più incisiva, l’innesto di un attaccante con le caratteristiche di Núñez sarebbe un colpo da novanta, capace di garantire gol, presenza in area e un dinamismo che potrebbe fare la differenza in una stagione che si preannuncia lunga e dispendiosa. Le sue capacità di finalizzazione, la sua fisicità e la sua velocità lo rendono un profilo estremamente appetibile per qualsiasi allenatore che voglia puntare su un attacco moderno e prolifico.

Dall’altra parte, il Napoli di Antonio Conte, reduce da una stagione altalenante, ha come obiettivo primario quello di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza partenopea vede in Núñez il perfetto erede per un attacco che potrebbe subire importanti mutamenti, specialmente in vista di possibili partenze di giocatori chiave. La volontà del giocatore di non cedere alle sirene arabe, che avrebbero potuto offrire ingaggi faraonici ma forse meno stimolanti dal punto di vista sportivo, è un segnale forte. Questo dimostra la sua ambizione di giocare in campionati di alto livello e in squadre che lottano per obiettivi prestigiosi.

Uno degli aspetti che rende Darwin Núñez così interessante per le squadre italiane è il suo ingaggio. I 4,7 milioni di euro a stagione, come riportato dalla Colombo, sono considerati una cifra sostenibile per i bilanci dei club di Serie A, soprattutto se paragonati ai salari stellari di altri attaccanti di pari livello in Europa. Questa sostenibilità economica rende l’operazione non solo desiderabile dal punto di vista tecnico, ma anche realizzabile da quello finanziario, un fattore non secondario in un calcio sempre più attento ai conti.

La competizione tra Milan e Napoli per Núñez promette di essere una delle trame più avvincenti del prossimo calciomercato. Entrambe le squadre sanno che un attaccante del suo calibro può spostare gli equilibri e rappresentare la chiave di volta per le proprie ambizioni. Sarà interessante vedere quale club riuscirà a convincere il giocatore e il Liverpool a cederlo, e quale strategia useranno per battere la concorrenza. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Darwin Núñez e, di conseguenza, per delineare le prospettive di Milan e Napoli nella prossima stagione. La posta in gioco è alta: chi si aggiudicherà il bomber uruguaiano avrà un’arma in più per la corsa scudetto e per le competizioni europee.