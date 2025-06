Calciomercato Milan, non tramonta la pista Federico Chiesa: lui vuole lasciare il Liverpool. Max Allegri… Le ultimissime sui rossoneri

Federico Chiesa desidera fare ritorno in Italia e lasciare il Liverpool, una notizia che ha subito acceso l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui il Milan. L’esterno offensivo italiano, dopo un’esperienza non del tutto esaltante in Premier League, sembra orientato a riabbracciare il calcio italiano, e i rossoneri, sotto la guida di Massimiliano Allegri, stanno monitorando la situazione con grande attenzione.

Chiesa, che in passato ha brillato con le maglie di Fiorentina e Juventus, non è riuscito a replicare con continuità le sue migliori prestazioni ad Anfield. Complice anche qualche infortunio di troppo e una concorrenza agguerrita, la sua avventura inglese potrebbe giungere al capolinea. Il suo desiderio di tornare nel Bel Paese è forte, spinto anche dalla volontà di ritrovare un ambiente e un contesto tattico più congeniali alle sue caratteristiche.

Per il Milan, l’opportunità di riportare Chiesa in Serie A sarebbe estremamente allettante. Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus, conosce bene le qualità del giocatore: la sua velocità, il dribbling, la capacità di saltare l’uomo e la vena realizzativa lo renderebbero un’arma preziosa per l’attacco rossonero. Un giocatore come Chiesa potrebbe dare quella scintilla e quella imprevedibilità che a volte sono mancate al Milan.

La trattativa, tuttavia, si preannuncia complessa. Il Liverpool, pur potendo considerare una cessione, difficilmente lo lascerà partire a cifre contenute, avendo investito su di lui. Inoltre, sul giocatore potrebbero esserci anche altri club italiani interessati, creando un’asta che farebbe lievitare il prezzo. Il Milan dovrà valutare attentamente la fattibilità economica dell’operazione, bilanciando l’investimento per il cartellino con le richieste di ingaggio del giocatore.

Allegri ha già espresso il suo apprezzamento per Chiesa in diverse occasioni, e la possibilità di riaverlo alle sue dipendenze potrebbe spingere la dirigenza milanista a fare uno sforzo. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il desiderio di Chiesa di tornare in Italia si concretizzerà proprio con la maglia rossonera.