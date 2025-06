Calciomercato Milan, l’avventura di questo giocatore è giunta al capolinea: si lavora alla cessione. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri sta seriamente valutando la posizione di Ismaël Bennacer. Nonostante il centrocampista algerino sia tornato a Milano dopo il prestito all’Olympique Marsiglia, dove ha giocato la seconda parte della stagione 2024/2025, il suo futuro a tinte rossonere appare incerto. La dirigenza, in accordo con il tecnico, starebbe considerando una cessione a titolo definitivo per monetizzare e reinvestire il ricavato sul mercato.

La decisione del Milan di cedere Bennacer sarebbe maturata a seguito di diverse considerazioni. In primis, la continuità fisica del giocatore. Negli ultimi anni, Ismaël ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che ne hanno limitato il rendimento e la presenza in campo. Sebbene sia un elemento di grande qualità, la sua assenza prolungata ha spesso costretto la squadra a riorganizzarsi, un lusso che il nuovo corso targato Allegri non può permettersi, in un’ottica di maggiore solidità e affidabilità.

Inoltre, la sua partenza in prestito a febbraio 2025, a ridosso di impegni importanti per il Milan, è stata interpretata da alcuni come un segnale di una volontà del giocatore di cercare nuove sfide, nonostante il suo contratto con il Milan sia valido fino al 30 giugno 2027. Questo, unito alla necessità di generare liquidità per il mercato, spinge il club a esplorare l’opzione di una cessione.

Il Milan spera di ricavare una cifra significativa dalla vendita di Bennacer, magari intorno ai 14-16 milioni di euro, per poi poter investire su profili più in linea con le richieste tattiche di Allegri, che predilige giocatori con maggiore fisicità e continuità nel ruolo. Il rientro dell’algerino in ritiro sarà un’occasione per Allegri di valutarlo nuovamente, ma le intenzioni sembrano chiare: se arriverà l’offerta giusta, Bennacer potrebbe salutare definitivamente San Siro.