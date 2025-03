Calciomercato Milan, dialogo con Ibrahimovic e volontà svelata: trattativa col top club, i tifosi prendono nota

Calciomercato Milan, Alex Jimenez ha confermato ad Ibrahimovic e al club rossonero l’intenzione di restare: contatti con il Real Madrid

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Alex Jimenez nelle ultime settimane ha lanciato un chiaro segnale al calciomercato Milan: lo spagnolo classe 2005 vuole rimanere in rossonero anche nella prossima stagione.

In estate il Real Madrid ha una recompra fissata a 9 milioni di euro (che diventerebbero 12 nel 2026) ma i contatti sono in corso per cambiare i termini dell’accordo e per trattenerlo a Milanello almeno nella prossima annata.