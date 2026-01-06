Calciomercato Milan, cosa c’è di vero sulla suggestione Ake: il centrale del City può sbarcare a Milanello? Ultime

Calciomercato Milan, nelle ultime Aké del Manchester City è stato accostato al club rossonero: cosa c’è di vero dietro l’interesse

Il mercato di gennaio del Milan si arricchisce di un nome altisonante per la difesa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore è emersa l’ipotesi Nathan Aké per rinforzare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato chiaro con la dirigenza: non serve un giovane di prospettiva, ma un profilo “pronto subito”, esperto e capace di impattare immediatamente sulla lotta Scudetto.

Calciomercato Milan, la situazione: mal di pancia al City

Il centrale olandese classe 1995 sta vivendo una stagione complicata al Manchester City. Nonostante la stima di Guardiola, Aké ha collezionato appena 322 minuti in Premier League. Il giocatore ha recentemente espresso il suo malumore al Manchester Evening News, citando anche un confronto con il CT dell’Olanda Ronald Koeman:

PAROLE – «Koeman mi ha spiegato che devo giocare di più per non perdere la Nazionale. L’unica cosa che posso fare è continuare a combattere, ma ogni giocatore vorrebbe continuità».

Ostacoli e strategie di Tare

Nonostante l’interesse rossonero, l’operazione presentata da calciomercato.com resta in salita per due motivi principali:

Ingaggio monstre: Aké percepisce 5,4 milioni di euro netti, una cifra pesantissima per i parametri del club di via Aldo Rossi, a meno di un importante sacrificio del giocatore o di un aiuto dal City. Emergenza Guardiola: Pep deve fare i conti con gli infortuni di Stones, Ruben Dias e Gvardiol. Difficile che il tecnico catalano dia il via libera alla cessione di un pezzo pregiato proprio ora, nonostante i cronici problemi fisici dell’olandese.

Il Milan monitora la situazione, forte dell’ottimo rendimento del trio Tomori-Gabbia-Pavlovic, ma pronto a colpire se si aprisse uno spiraglio per il prestito.