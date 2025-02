Calciomercato Milan, i rossoneri rompono gli indugi! Scelto il post Theo Hernandez, la situazione

Calciomercato Milan, il club rossonero ha scelto il possibile sostituto di Theo Hernandez: occhi su Ait-Nouri del Wolverhampton

I prossimi mesi potrebbe essere gli ultimi di Theo Hernandez a Milanello. Il futuro del terzino francese resta un tema caldissimo del calciomercato Milan della prossima estate:

Fonti hanno informato CaughtOffside che l’Arsenal è da tempo interessato ad Ait-Nouri, che potrebbe essere disponibile per circa 60M. Theo è un obiettivo concreto per il Real Madrid e ci si aspetta che il Milan si muova per Ait-Nouri come potenziale sostituto.