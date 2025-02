Calciomercato Milan, Mendes al lavoro: l’ultimo nome per il post Theo Hernandez è da urlo

Calciomercato Milan, Jorge Mendes è al lavoro per portare a Milanello il post Theo Hernandez: spunta Ait-Nouri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, spunta per il calciomercato Milan un nuovo nome per quanto riguarda il post Theo Hernandez.

Casting per il dopo Theo: Aït-Nouri nel mirino, per lui il Milan ha due jolly da giocarsi. De Cuyper (Bruges) è uno dei candidati, ma per il franco-algerino del Wolverhampton garantisce Jorge Mendes. Inoltre il calciatore ha col club inglese un contratto in scadenza nel 2026: un aspetto da non sottovalutare.