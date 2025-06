Calciomercato Milan, trattativa avanzata: accordo vicino

Calciomercato Milan – Il club rossonero spinge per trovare un accordo con il Genoa. La notizia sul giocatore

L’AC Milan sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi il giovane talento Honest Ahanor, terzino sinistro classe 2008 del Genoa. Il gioiellino ligure ha attirato fortemente l’attenzione dei rossoneri, che lo considerano un prospetto di grande interesse per il futuro della fascia sinistra. La notizia, confermata da Nicolò Schira sul suo profilo X, indica un concreto tentativo del Milan per il giovane difensore.

Nonostante il forte interesse del club meneghino, il Genoa sta opponendo resistenza e per il momento fa muro. I liguri sono ben consapevoli del valore del loro promettente calciatore e intendono trattenerlo, o almeno monetizzare al massimo un’eventuale cessione. Ahanor, che ha già rinnovato il suo contratto con il Genoa fino al 2027 nel settembre 2024, è visto come uno dei pilastri su cui costruire il futuro della squadra.

La concorrenza per Ahanor è agguerrita, e non si limita all’Italia. Su di lui c’è anche l’interesse dell’AS Monaco, club noto per la sua capacità di scovare e valorizzare giovani talenti, e di un paio di importanti club inglesi. Questo testimonia la caratura internazionale che il giovane terzino ha già raggiunto, nonostante la sua giovanissima età.

Il Milan, alla ricerca di profili giovani e di prospettiva per ringiovanire la rosa e assicurarsi il futuro, vede in Ahanor un’opportunità strategica. Tuttavia, la ferma posizione del Genoa e la presenza di altri pretendenti rendono la trattativa complessa. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a superare la resistenza del Grifone e la concorrenza internazionale per portare Honest Ahanor a Milanello.