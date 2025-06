Calciomercato Milan, rossoneri beffati: si trasferisce ad un altro club di Serie A

Calciomercato Milan – Un altro club di Serie A ha beffato i rossoneri! Il giovane talento si allontana quindi dal Diavolo

Fabrizio Romano, tramite un post su X, ha sganciato una vera e propria bomba di mercato che vede l’Atalanta vicinissima a soffiare al Milan il talentuoso terzino diciassettenne Honest Ahanor dal Genoa. Le trattative tra l’Atalanta e il club ligure sarebbero ormai in fase avanzata, con i dettagli finali dell’accordo che dovrebbero essere definiti a breve per il trasferimento del giovane prospetto a Bergamo.

La notizia rappresenta un duro colpo per il Milan, che evidentemente aveva messo gli occhi su Ahanor come potenziale rinforzo per il futuro. L’abilità dell’Atalanta nel muoversi con tempismo e decisione sul mercato si conferma ancora una volta, riuscendo a indirizzare un giovane talento verso la propria “cantera”, celebre per la capacità di sviluppare e lanciare i calciatori nel grande calcio.

Sebbene i termini esatti dell’operazione non siano ancora stati resi pubblici, è chiaro che l’Atalanta sta puntando forte su Honest Ahanor, un nome che circola già da tempo tra gli addetti ai lavori come uno dei terzini più promettenti della sua generazione. L’investimento su un ragazzo così giovane testimonia la visione a lungo termine del club orobico, sempre attento a scovare e valorizzare i talenti emergenti.

L’arrivo di Ahanor all’Atalanta potrebbe rappresentare un passo significativo nella sua carriera, offrendogli la possibilità di crescere in un ambiente stimolante e con una comprovata esperienza nella formazione dei giovani. Per il Milan, invece, si tratta di un’occasione sfumata per assicurarsi un potenziale campione del futuro, dimostrando come la concorrenza sui giovani talenti sia sempre più accesa e strategica nel calcio moderno. Non resta che attendere l’ufficialità per vedere Ahanor vestire i colori nerazzurri.