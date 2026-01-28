Calciomercato Milan, sfuma definitivamente la pista Kostic? L’ultimo aggiornamento è una sentenza

Calciomercato Milan, può sfumare definitivamente la pista Kostic per l’attacco: troppo alte le richieste del Partizan Belgrado

Quella che sembrava essere una trattativa pronta a decollare nelle ultime ore di mercato si è trasformata in un binario morto. Il matrimonio tra il Milan e Filip Kostić non s’ha da fare: secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club rossonero avrebbe deciso di interrompere il pressing.

Calciomercato Milan, la fine del flirt con Kostic?: «Distanza incolmabile»

I segnali che arrivano dal fronte trattative sono inequivocabili e portano verso un definitivo raffreddamento della pista:

Il muro economico: Moretto sottolinea come tra Milan e Partizan non si sia mai trovato un punto d’incontro reale: «Tra club c’è sempre stata distanza». Le richieste bianconere e la formula proposta dai rossoneri non sono mai riuscite a coincidere.

Pessimismo sovrano: La situazione è precipitata nelle ultime ore: «Ad oggi mi dicono che il Milan stia mollando la presa. Adesso è molto molto distante questo tipo di situazione, grande pessimismo».

Le conseguenze sul mercato

L’addio alla pista Kostić libera spazio di manovra per le operazioni “last minute” che Allegri ritiene più prioritarie. Il Milan preferisce ora concentrarsi sulla gestione interna dei senatori (come il rinnovo di Leao e Maignan) e sui giovani talenti come Puljic, evitando investimenti su giocatori che non garantiscono una titolarità assoluta nel breve periodo.